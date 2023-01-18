Новий Mercedes-Benz GLC отримав подовжену версію

Mercedes-Benz представив подовжену версію компактного люксового кросовера GLC, який змінив покоління влітку 2022 року, повідомляє Автоцентр.

Зовні від базової моделі вона відрізняється перекроєною задньою частиною кузова із збільшеним звисом, практично вертикальними задніми стійками та менш нахиленим склом дверей багажного відділення. В результаті габаритна довжина кросовера склала 4826 мм (+110 мм), висота – 1714 мм (+74 мм), розмір колісної бази – 2977 мм (+89 мм).

На ринку подовжена версія буде доступна з дворядним п'ятимісним та трирядним семимісним салоном. У трирядній версії другий ряд сидінь розділений у стандартній пропорції 60:40 і оснащений поздовжнім регулюванням. У третьому ряду — два складні сидіння з підсклянниками та роз'ємами USB Type-C.

Як і базової «європейської» модифікації, у стандартній комплектації заявлено 12,3-дюймову цифрову панель приладів та вертикальний центральний сенсорний «планшет» діагоналлю 11,9 дюйма. За доплату кросовер оснастять проекційним дисплеєм та AMG-пакетом.

Основним ринком довгобазного Mercedes-Benz GLC стане Китай. Місцевим клієнтам кросовер запропонують у двох модифікаціях: GLC 260 L та GLC 300 L. Обидві комплектуються 2,0-літровою бензиновою «турбочетвіркою», 48-вольтовим стартер-генератором, 9-ступінчастим «автоматом» та системою повного приводу 4Matic. У молодшої версії віддача агрегату складає 204 л.с., старша — 258 л.с. Надалі обіцяно повноцінні гібриди, але терміни їх виходу поки що не оголошено.

Серійне виробництво подовжених Mercedes-Benz GLC налагодить СП Beijing Benz. У Китаї продажі кросоверів розпочнуться у березні 2023 року. Також у сімействі очікуються Mercedes-Benz GLC Coupe та потужні AMG-версії.