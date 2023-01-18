Український monobank виходить на ринок Польщі

Проект monobank виходить на польський ринок під назвою stereo і вже домовився із банком-партнером у Польщі, повідомляє Економічна правда.

"Ми починаємо польську історію. І вважаємо, що це буде гарний приклад української експансії на Захід, тому що банківська справа називається користувачами серед тих сильних переваг, які українці відчувають в Україні, і яких їм не вистачає, коли вони перебувають у Європі" , – розповів Гороховський.

Раніше Сергій Тігіпко, власник Універсал банку, на базі якого працює проект monobank, вже розповідав про план проекту заходити до Польщі, проте не розголошував жодних деталей.

Як пояснює Гороховський, зараз у Польщі перебуває близько 3 мільйонів українців, яким monobank хоче зробити зручний коридор для перекладів Польща – Україна, Україна – Польща.

"Але також хочемо дати дуже звичний для клієнтів сервіс, до якого вони звикли. У нас плани зробити також і нагороди, і ігри, і акції" , - додав він і підкреслив, що банк орієнтуватиметься на всіх користувачів, а не лише на українців. .

Для того, щоб відкрити рахунки треба, необхідно перебувати в Польщі і мати PESEL - аналог українського ІПН. Такі правила відкриття рахунків має банк-партнер у країні.