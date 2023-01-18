Світові автобренди заблокували свої програми на території Росії

Ряд закордонних автобрендів відключив мобільні програми в Росії. Можливості відстежувати розташування автомобіля та контролювати його технічний стан, дистанційно відкривати/зачиняти двері та запускати двигун втратили власники Skoda, Nissan, Infiniti, Porsche, Land Rover та Jaguar, повідомляє Автоцентр.

Найчастіше у фірмові програми виробника включають спеціальні підписки, наприклад, збільшують потужність двигуна. Крім того, мобільні сервіси використовуються для розсилки новин та спілкування усередині спільнот.

Проблеми з мобільними програмами у росіян почалися в 2022 році. Зокрема, послуги Porsche відключені з літа, але не всі. Porsche ID, Porsche Connect та MyPorsche поки що працюють, але можуть бути відключені в найближчі місяці. Також протягом минулого року перестали працювати програми Skoda, Infiniti, Nissan та Kia.

У той же час основні програми брендів BMW, Mercedes-Benz, AudiService працюють у звичайному режимі. Хоча в роботі Mercedes Me, що відповідає за дистанційний запуск двигуна та відкриття/закриття автомобіля, відбуваються регулярні збої. Імовірно, найближчим часом воно також стане недоступним для росіян.

Також з перебоями у роботі додатків стикаються власники Land Rover та Jaguar. У компанії кажуть, що вже два місяці ведуть роботи щодо усунення проблеми, але щось не виходить.