В Україні набули чинності нові правила розмитнення міжнародних посилок. З 18 січня набули чинності окремі положення закону, які замінюють митні декларації реєстрами, які мають надавати поштові оператори, повідомляє UBR.

В Україні сьогодні, 18 січня, набувають чинності окремі положення закону №1999-ІХ щодо оподаткування митними платежами товарів у міжнародних поштових відправленнях та порядку їх декларування. Зміни спрямовані на прискорення проходження митниці та доставку міжнародних посилок до України, повідомляє Держмитна служба.

Новий порядок декларування посилок передбачає:

подання тимчасового реєстру з нарахуванням митних платежів, а також сплати цих платежів протягом 30 днів з дати оформлення відповідного тимчасового реєстру;

подання додаткового реєстру з одночасною сплатою митних платежів;

або подання лише додаткового реєстру (зокрема, якщо товари не підлягають оподаткуванню).

Таким чином, тимчасові та додаткові реєстри міжнародних поштових та міжнародних експрес-відправлень замінюють митні декларації.

Реєстри представляє оператор поштового зв'язку або експрес-перевізник, коли сумарна фактурна вартість товарів не перевищує:

для підприємств – 150 євро;

для громадян – 10 000 євро.

Крім того, ліміт для отримання посилок без оподаткування підвищується зі 100 до 150 євро.