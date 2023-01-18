Кісінджер змінив свою позицію щодо членства України в НАТО
Колишній державний секретар США Генрі Кісінджер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі підтримав вступ України до НАТО. Раніше він був супротивником членства України в Альянсі.
"До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це почне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу", - наголосив екс-держсекретар.
Кісінджер зазначив, що приєднання України до НАТО було б доречним після того, як настане мир.
При цьому колишній урядовець заявив, що необхідно уникнути ліквідації Росії як самостійної держави.
"Знищення РФ як держави, яка може реалізовувати власну політику, відкриє величезну територію, що охоплює 11 часових поясів, для внутрішніх конфліктів та зовнішнього втручання у той момент, коли там зберігається понад 15 тис. одиниць ядерної зброї", – сказав він.