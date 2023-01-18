Кісінджер змінив свою позицію щодо членства України в НАТО

Колишній державний секретар США Генрі Кісінджер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі підтримав вступ України до НАТО. Раніше він був супротивником членства України в Альянсі.

"До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це почне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу" , - наголосив екс-держсекретар.

Кісінджер зазначив, що приєднання України до НАТО було б доречним після того, як настане мир.

При цьому колишній урядовець заявив, що необхідно уникнути ліквідації Росії як самостійної держави.