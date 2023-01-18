Падіння вертольота у Броварах: загинуло керівництво МВС й діти (Оновлено)

Внаслідок падіння вертольота у Броварах на Київщині загинуло найвище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Про це повідомив﻿ керівник Нацполіції Ігор Клименко.

"Вранці 18 січня у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Всього відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту вертольота", - повідомив Клименко.

Оновлено: Глава Київської ОВА Олексій Куліба повідомив﻿, що кількість жертв зросла.

"На 10.30 – 18 загиблих, у тому числі 3 дітей. Відомо про 29 поранених, серед яких 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога" , - написав Кулеба у соцмережах.

На місці працюють усі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Однією з версій трагедії називається туман: через нього гелікоптер ДСНС не побачив висотку, різко спланував угору і, ймовірно, втратив керування. Проблискові маячки на даху висотки для орієнтації авіації могли не працювати через відключення світла.