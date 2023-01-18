Падіння вертольота у Броварах: загинуло керівництво МВС й діти (Оновлено)

Падіння вертольота у Броварах: загинуло керівництво МВС й діти (Оновлено)
Фото: МВС

Внаслідок падіння вертольота у Броварах на Київщині загинуло найвище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Про це повідомив﻿ керівник Нацполіції Ігор Клименко.

"Вранці 18 січня у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Всього відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту вертольота", - повідомив Клименко.
x959qy3izo_big.jpg

Оновлено: Глава Київської ОВА Олексій Куліба повідомив﻿, що кількість жертв зросла.

"На 10.30 – 18 загиблих, у тому числі 3 дітей. Відомо про 29 поранених, серед яких 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога", - написав Кулеба у соцмережах.

На місці працюють усі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Однією з версій трагедії називається туман: через нього гелікоптер ДСНС не побачив висотку, різко спланував угору і, ймовірно, втратив керування. Проблискові маячки на даху висотки для орієнтації авіації могли не працювати через відключення світла.

Новини

Популярні теми форуму

analytics