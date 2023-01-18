Лаврів про мирний план Зеленського: Не може бути й мови

Лаврів про мирний план Зеленського: Не може бути й мови
Фото: Wikipedia

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що про план мирного врегулювання війни Росії проти України, який запропонував президент Володимир Зеленський, "не може бути й мови".

"Зеленський висуває якісь абсолютно безглузді ініціативи, план із 10 пунктів, де навалено все, що можна: продовольча безпека, енергетична безпека, біологічна, виведення російських військ звідусіль, покаяння РФ, трибунал, осуд і так далі. Про переговори з Зеленським щодо його ініціативам не може бути й мови", - повідомив Лавров.

Глава МЗС країни-агресора заявив, що переговорів не може бути хоча б тому, що президент України, за його словами, "законодавчо заборонив переговори з російським урядом".

Раніше Зеленський у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених та депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку.
  6. Виведення російських військ та припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

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