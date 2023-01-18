Лаврів про мирний план Зеленського: Не може бути й мови
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що про план мирного врегулювання війни Росії проти України, який запропонував президент Володимир Зеленський, "не може бути й мови".
"Зеленський висуває якісь абсолютно безглузді ініціативи, план із 10 пунктів, де навалено все, що можна: продовольча безпека, енергетична безпека, біологічна, виведення російських військ звідусіль, покаяння РФ, трибунал, осуд і так далі. Про переговори з Зеленським щодо його ініціативам не може бути й мови", - повідомив Лавров.
Глава МЗС країни-агресора заявив, що переговорів не може бути хоча б тому, що президент України, за його словами, "законодавчо заборонив переговори з російським урядом".
Раніше Зеленський у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів:
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Енергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених та депортованих.
- Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку.
- Виведення російських військ та припинення бойових дій.
- Повернення справедливості.
- Протидія екоциду.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.