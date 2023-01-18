Зеленський прокоментував авіакатастрофу у Броварах

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих у катастрофі гелікоптера у Броварах Київської області та доручив СБУ разом із Нацполіцією з'ясувати обставини трагедії.

Президент повідомив, що доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України та іншими уповноваженими органами з'ясувати всі обставини.

За словами президента, станом на даний час 15 людей загинули. Серед них Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, екіпаж вертольота. Також було травмовано 25 людей, серед них 10 дітей. Точна кількість жертв трагедії поки що встановлюється.

"Станом на цю хвилину загинули троє дітей. Невимовний біль. Гелікоптер впав на територію одного з дитячих садків" , - додав Зеленський.

"Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих! Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла пам'ять! Світла пам'ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок!" – написав президент.

Також на трагедію в Броварах відреагував керівник ОП Андрій Єрмак. Він назвав загиблих справжніми патріотами та людьми честі.