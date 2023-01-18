СБУ розглядає кілька версій катастрофи гелікоптера у Броварах

Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах Київської області. Наразі співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв'язки та деталі трагедії.

Наразі розглядаються кілька версій трагедії, серед яких:

▪ порушення правил польоту;

▪️ технічна несправність гелікоптера;

▪️ умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

За попередньою інформацією, внаслідок трагедії загинули щонайменше 16 людей, з них 3 дитини. Госпіталізовано 30 осіб, серед них 12 дітей.

На місці трагедії продовжують працювати слідчі НПУ, СБУ та ГБР. Поліція робить подомовий обхід, опитуючи свідків. Правоохоронці просять тих, хто бачив проліт гелікоптера ДСНС, звернутися до них та дати свідчення.

Представники Нацполіції та повітряних сил зазначають, що поки говорити про попередні причини авіакатастрофи в Броварах зарано. Для розслідування створять державну комісію, до якої увійдуть різні авіаційні спеціалісти.

У ДСНС повідомили, що гелікоптер ДСНС Super Puma ЄС-225 (бортовий номер 54) неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій. Серед авіаційних судів системи МВС цей борт найчастіше використовувався з огляду на можливість одночасно перевозити достатню кількість людей. Екіпаж судна був підготовлений для виконання завдань за складних умов, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЄС-225.