Як вторгнення в Україну вдарило по репутації Росії у світі - опитування

Вторгнення в Україну завдало шкоди глобальній репутації РФ, оскільки більшість країн зберігають більш позитивне ставлення до України, згідно з результатами нового опитування. Про це пише Politico, повідомляє Дзеркало тижня.

Дані глобального моніторингового опитування Morning Consult показують, що репутація Росії в усіх країнах, включених до вибірки, різко погіршилася в лютому 2022 року, коли вона розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

«Симпатія» до Росії, як правило, вища в країнах Глобального Півдня, таких як Бразилія та Мексика (єдина країна у вибірці, яка має чистий позитивний рейтинг Росії (+5)), ніж серед великих європейських країн, США та Японії.

Дані Morning Consult показують, що доросле населення Великої Британії має найбільш несприятливе ставлення до РФ (-79 відсоткових пунктів), за ним слідують жителі Японії (-75 відсоткових пунктів).

Подібне ставлення поділяють і такі країни ЄС, як Німеччина (-68), Франція (-68), Італія (-69) та Іспанія (-69). Громадська думка США виглядає дещо менш ворожою до Росії (-62), оскільки опитування також показує, що схвалення американської військової та економічної підтримки України є слабшим серед прихильників Республіканської партії.

Попри заплямовану репутацію Росії, дані опитування свідчать, що підтримка України не є одностайною. Країни Азії, включаючи Китай, Малайзію та Саудівську Аравію, зберігають негативне ставлення до України.

Більш тривожним для президента України Володимира Зеленського є те, що громадські настрої в таких країнах ЄС, як Франція та Німеччина, які відіграють ключову роль у запровадженні санкцій проти Росії та наданні військової підтримки Україні, не є сприятливими для Києва. Хоча Росія є більш непопулярною, частина дорослого населення цих країн також негативно ставиться до України (-4 відсоткові пункти).