CNN: Захід досягнув переломного моменту у підтримці України

Прийняття рішень щодо розширення підтримки Києва в боротьбі з російським вторгненням стало ще важливішим через зимові бойові дії, які виявилися більш динамічними, ніж очікувалося. Також швидко спливає час для США та їхніх союзників, щоб надати Україні більш потужне озброєння і навчити українських солдатів ним користуватися, перед другим, можливо, вирішальним роком війни, коли Росія може розпочати новий запеклий наступ. Про це пише CNN, повідомляє Дзеркало тижня.

Болісна гуманітарна ціна війни і виправдання західної допомоги були загострені атакою російської ракети на житловий будинок в Дніпрі, в результаті якої загинуло 45 людей, в тому числі діти.

Ця трагедія посилила жорстокість війни і поновила заклики до притягнення глави Кремля Владіміра Путіна до відповідальності за воєнні злочини. Вона також підкреслила, що будь-які надії на закінчення війни шляхом переговорів є більш віддаленими, ніж будь-коли, і цей факт, схоже, додав нової рішучості та єдності західному альянсу в критичний момент.

Зараз партнери готові надавати Україні танки і бронетехніку. Деякі з них приєднуються до США у відправці систем Patriot - кроки, які були «заборонені» на початку війни, щоб «не провокувати Путіна».

Україна, зважаючи на її відчайдушне становище, завжди хотітиме більшого. І хоча майбутній вибір Заходу зрештою буде базуватися на оцінці його власних інтересів, контекст боротьби і мужності України неможливо ігнорувати.

«Ми стоїмо перед крахом світу, яким ми його знаємо, яким ми до нього звикли або до якого ми прагнемо» , - заявила перша леді України Олена Зеленська на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Дії Заходу можуть вирішити долю війни

Питання, з якими зараз зіштовхнувся Захід, є серйозними, але не новими. Як далеко НАТО має зайти у відповіді на дедалі відчайдушніші заклики України про надання їй більшої кількості і досконаліших наступальних озброєнь? Якою є «червоні лінії» Росії щодо того, чи дії Заходу спровокують масштабну ескалацію - можливо, навіть із застосуванням ядерної зброї на полі бою, що може відкрити нову жахливу еру війн і призвести до ризику загострення між США і Росією?

Існує також питання про те, як довго ще протримається політична підтримка надзвичайних зусиль Заходу з допомоги України в Сполучених Штатах і Європі - навіть якщо м'яка континентальна зима послабить зусилля Путіна з ведення енергетичної війни проти цивільного населення.

Президент США Джо Байден і західні лідери стоять перед головоломкою, яка тільки загострилася після опору України і її здатності завдати втрат російській армії. Чи готовий Захід допомогти Україні вигнати окупанта з усієї її території? Це мета, яка зрештою може спричинити непередбачувані політичні потрясіння в Москві і навіть поставити під загрозу «виживання» Путіна при владі. Чи обмежить Захід свої зусилля з надання Україні підтримки, щоб країна змогла вижити, але не перемогти?

Колишній головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал у відставці Уеслі Кларк сказав, що Захід повинен зробити більше, особливо після удару РФ по будинку в Дніпрі.

«Ми повинні дати Україні зброю, щоб вигнати Росію. Росія не зупиняється на досягнутому, Путін мобілізує більше сил. Він планує ще один наступ. Це чудово, що ми даємо їм 10 танків з Британії. Десять танків? Україні потрібно 300, 500 танків. Дуже добре, що ми намагаємося відправити їм ще кілька гаубиць. Але цього недостатньо. Ми повинні серйозно підійти до цього питання» , - зазначив Кларк.

Інтенсивна дипломатія щодо України посилюється

Ці питання знаходяться в центрі надзвичайної дипломатичної активності по обидва боки Атлантики. Нещодавно Байден провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Україну відвідала урядова делегація США високого рівня. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі відвідав Польщу, де зустрівся зі своїм українським колегою. Цього тижня він візьме участь у новому засіданні Контактної групи з питань України в Німеччині, де зберуться 50 країн, щоб пообіцяти нову підтримку Києву.

Всі ці лідери говорять про «велику гру». Але після емоційних закликів президента України Володимира Зеленського про більшу допомогу під час візиту до Вашингтона, в Україні постає питання, чи буде щедрість західних лідерів відповідати їхній риториці.

«Ми посилюємо наш захист демократичних цінностей в усьому світі... включаючи підтримку України» , - сказав Байден Рютте.

У відповідь нідерландський лідер спрогнозував, що історія запам'ятає Байдена за підтримку України.

«Я хочу подякувати вам особисто і Сполученим Штатам за ваше лідерство» , - сказав Рютте.

Його коментар став нагадуванням про важливу роль Байдена в активізації альянсу часів холодної війни проти Росії. Але він також був особливо резонансним з двох причин. По-перше, спадщина Байдена в Україні - як автора однієї з найбільш значущих і поки що успішних зовнішньополітичних проектів США за останні десятиліття, буде мало що означати, якщо Вашингтон не продовжить підтримувати Київ, поки триватиме війна.

Це означає, що невблаганна логіка політики США спрямована на більш глибоку участь, навіть якщо вона не зайде так далеко, як сподівається Зеленський, і, ймовірно, викличе нову напругу з Москвою і новою більшістю в Палаті представників.

По-друге, згадка Рютте про «високі ставки» показує, що, попри ситуацію навколо виявлення деяких секретних документів у Байдена, у місцях, де їх не повинно бути, лідер США «грає на великій сцені» з глибокими наслідками для національної безпеки, які будуть залишатися ще довго після того, як новий вашингтонський скандал вщухне.

Маючи це на увазі, державний секретар Ентоні Блінкен заявив про останні неминучі зміни в американській допомозі, яка вже коштує десятки мільярдів доларів, що було б немислимим на початку війни.

«У міру того, як ця агресія розвивалася, так само розвивалася і наша допомога Україні» , - сказав Блінкен на прес-конференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

«Якщо ви подивитеся на траєкторію від "Стінгерів" до "Джавелінів", від HIMARs до бойових машин Bradley, до систем Patriot, ми постійно надаємо те, що потрібно Україні, і ми робимо це таким чином, щоб бути впевненими, що вона реагує на те, що насправді відбувається на полі бою, а також прогнозуємо, як це буде розвиватися» , - додав Блінкен.

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав, що нові оголошення про озброєння і допомогу Україні можуть з'явитися «можливо, вже до кінця цього тижня». При цьому він не уточнив, чи відправлять США танки в Україну.

Клеверлі, тим часом, заявив, що Путіну потрібно зрозуміти, що Британія матиме «стратегічну витримку, щоб залишатися з Україною».

«Зараз ми визнаємо, що їм потрібна можливість відтіснити бойовиків на сході і півдні» , - сказав Клеверлі.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, своєю чергою, запевнила, що ЄС не припинятиме підтримку України.

«Протягом останнього року ваша країна змінила світ і надихнула Європу, і я можу запевнити вас, що Європа завжди буде з вами» , - сказала фон дер Ляєн.

Також у Європі зростає оптимізм щодо того, що Шольц зробить важливий крок і підтримає відправку танків в Україну. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа після візиту до Берліна.

«Я твердо вірю, що канцлер Шольц прийме рішення щодо цього, і я був свідком дуже важливого перелому або поворотного моменту в мисленні або менталітеті Німеччини» , - зазначив він.

Західна риторика на підтримку України рідко коли була такою різкою. Наступні кілька днів покажуть, чи будуть обіцянки військової допомоги відповідати цій рішучості.

Друзі України вклали значну кількість зброї в боротьбу Києва за виживання. Лише США надали матеріальних засобів на суму понад 25 млрд доларів, включаючи 160 сучасних артилерійських установок, 38 ракетних систем HIMARS, сотні одиниць бронетехніки та десятки тисяч передових боєприпасів усіх типів.

Такі союзники, як Польща та Чехія, зробили навіть більше (у відносному, а не в абсолютному вираженні), постачаючи сотні танків радянських зразків, низку сучасних артилерійських систем і всі види нелетальної підтримки.

Навіть невпевнена Німеччина надіслала десятки гармат і ракетних установок, деякі зенітні системи тощо. Загалом Захід перекинув в Україну понад 320 танків, 2400 одиниць іншої бронетехніки, 450 артустановок, 135 систем ППО та інше. Однак навіть цього ще недостатньо, пише Еліот Коен у своїй колонці для The Atlantic.