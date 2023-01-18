Латвія анонсувала нову військову допомогу для України

Глава Міноборони Латвії Інара Мурнієце повідомила, що її країна відправить в Україну партію зенітно-ракетних комплексів Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами, а також дрони, повідомляє Новое время.

У Twitter Мурнієце подякувала міністру оборони України Олексію Резнікову за зустріч у Києві, яка відбулася у вівторок, 17 січня. Вона наголосила, що Латвія залишається сильним союзником України та продовжить підтримувати українських військових зброєю та навчанням.

"Готується нова військова допомога від Латвії, у тому числі дрони, Stinger, кулемети з боєприпасами, а також гелікоптери" , - написала вона.

Резніков у Twitter повідомив, що був радий прийняти в Києві Мурнієце під час її першого візиту як міністр оборони в Україну.

"Ми вдячні Латвії за тверду відданість підтримці повної перемоги України над агресором" , - сказав Резніков.

21 квітня Сейм Латвії визнав злочини Росії в Україні геноцидом українського народу. 11 серпня він також визнав РФ державою-спонсором тероризму.