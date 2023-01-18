Шмигаль: Замість Монастирського МВС тимчасово очолить голова Нацполіції

Кабінет міністрів поклав обов'язки міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.

Після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.

Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами".

Передісторія: