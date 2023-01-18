ГУР: У Росії готуються до нової хвилі мобілізації

За даними української розвідки, у Росії готуються до нової хвилі мобілізації. ГУР наголошує, що під прицілом військкоматів будуть мешканці Москви, а також «центральних регіонів», повідомляє Новое время.

Про це пресслужба Головного управління розвідки Міноборони повідомляє у Telegram.

За їх даними, нова хвиля мобілізації в Росії характеризуватиметься підвищеною увагою до населення "центральних регіонів".

У розвідці повідомляють, що на підприємства столиці РФ прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників, і ці заходи супроводжують моральним тиском, залякуванням людей. Найбільший інтерес військкомів РФ викликають чоловіки 40-55 років, які відслужили термінову службу в армії та мають певні військові спеціальності.

Зазначається, що посилюється агітаційна робота, спрямована на іноземних громадян, зокрема мігрантів із колишніх республік СРСР. Чоловікам призовного віку, які звертаються до органів влади для отримання громадянства РФ, пропонується підписати контракт проходження військової служби. Після цього питання надання громадянства вирішується автоматично.

Власників комерційних підприємств та приватних підприємців змушують робити «добровільні» пожертвування на користь збройних сил Росії, а іноді розміри таких поборів досягають декількох мільйонів рублів, повідомляють в ГУР.

Також, за їх даними, у Москві формуються добровільні групи з 3-5 осіб для патрулювання центральних вулиць, площ, місць поблизу станцій метро та великих торгових центрів.

Їхнє завдання — запобігати можливому скупченню людей, щоб уникнути можливих протестних акцій. Згідно з отриманими інструкціями, «підозрілими» вважаються будь-які групи понад 20 осіб.

Раніше в ГУР говорили, що Росія намагається створити двомільйонну армію окупантів та сформувати стратегічні резерви.

Міністр оборони Олексій Резніков записав відеозвернення до військовозобов'язаних росіян і заявив, що режим Володимира Путіна на початку січня збирається оголосити військовий стан, закрити кордони та розпочати нову хвилю мобілізації.