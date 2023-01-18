Президент Сербії визнав, що Крим та Донбас - це Україна

Президент Сербії Олександр Вучич, який вважався одним із найближчих союзників диктатора РФ Володимира Путіна в Європі, визнав, що окуповані Крим та Донбас — це Україна, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Bloomberg Вучич припустив, що "гірше ще попереду" у війні Росії проти України. Президент Сербії додав, що не розмовляв з диктатором РФ «багато місяців».

"Ми від початку говорили, що не можемо підтримати вторгнення Росії в Україну. Для нас Крим - це Україна, Донбас - це Україна, так і залишиться" , - сказав Вучич.

Президент Сербії наголосив, що його уряд «не завжди радіє деяким позиціям» РФ.

"У нас традиційно хороші відносини, але це не означає, що ми підтримуємо кожне окреме рішення або більшість рішень Кремля" , - зазначив він.

При цьому Вучич сказав, що вдячний Росії за підтримку у питаннях Косова, і це пояснює, чому Сербія не може підтримати економічні санкції проти Москви.

Також, за його словами, Вучич переконаний, що громадяни Сербії підтримають рух країни на захід.

"Я знаю, що ЄС – це наш шлях. Інших шляхів немає" , - сказав він.

Сербія прагне вступити до ЄС і неодноразово критикувалася іноземними дипломатами за відмову ввести санкції проти Росії за її вторгнення в Україну.

При цьому Сербія не визнала результатів російських псевдореферендумів у частково окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини вимагає від Вучича визначитися зі своїм геополітичним курсом: це курс на вступ до ЄС або зближення з Росією.