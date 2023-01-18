Зеленський про трагедію у Броварах: Кожна смерть – це результат війни
Президент України Володимир Зеленський назвав падіння гелікоптера з керівництвом Міністерства внутрішніх справ на дитячий садок у Броварах наслідком війни, але завив, що за свою безпеку він не переживає, повідомляє Українська правда.
Про це заявив Володимир Зеленський в онлайн-включенні на Всесвітньому економічному форумi у Давосі, відповідаючи на запитання після свого виступу.
На запитання ведучого, чи не переживає він про свою безпеку після інциденту у Броварах, Зеленський відповів: "Я не переживаю. Мені немає що додати".
При цьому український президент сказав, що падіння гелікоптера з керівництвом МВС у Броварах – це не просто "нещасний випадок".
"Я вважаю – через той досвід війни, який є сьогодні у мене і у нашого суспільства: це не нещасний випадок, це війна. Війна просто не тільки на полі бою. У війни є кілька напрямків. Немає більше нещасних випадків, усе це результат війни. Абсолютно. Усі ці кроки, все, що відбувається.
Ракети, які б’ють по наших людях, по цивільному аселенню. Те, що відбувається, коли гинуть діти у садочках, школах. Хтось може розповсюджувати інформацію, що "ми цілили не в цивільне населення, а ми хотіли саме по енергетичній інфраструктурі вдарити, але так вийшло" або ще щось. Це просто зайві слова.
Усе це – кожна людина і кожна смерть – це результат війни".
Передісторія:
- Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа. О 15.45 рятувальники повідомили про завершення пошукових робіт на місці авіакатастрофи.
- У результаті катастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович, помічники та охорона міністра. Інформація про загальну кількість загиблих різнилась. Станом на 15.00 за даними ДСНС, всього загинули 14 людей, серед яких – одна дитина.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.
- Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.
- Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 18 січня поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.