Зеленський оцінив ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський, описуючи ситуацію на фронті, повідомив, що бойові дії взимку уповільнилися, Росія готується до реваншу, проте їй це не вдасться, повідомляє Українська правда.

Про це говорить виступ Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Війна дійсно уповільнюється взимку. Є зрозумілі обставини і зрозумілі причини. Всі втомлюються: природа, люди і, слава Богу, ворог також. Виглядає все це так: щоденно запеклі бої на сході нашої держави. Ми стоїмо стійко і міцно...

Що стосується інших частин нашої держави, півдня і півночі, ми контролюємо ситуацію…

Ми бачимо, що Росія намагається йти, посилюватися і готуватися до реваншу. Ми вважаємо, що їм не вдасться, бо вони воюють не проти України, а проти цивілізованого підходу до життя".

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