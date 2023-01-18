Зеленський радий, що Кісінджер змінив думку про Україну в НАТО

Президент України Володимир Зеленський радий, що колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер уже підтримує вступ України до НАТО, і виступив за тиск впливових людей на Володимира Путіна, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Володимир Зеленський в онлайн-включенні на Всесвітньому економічному форумi у Давосі, відповідаючи на запитання після свого виступу

"Я радий, що пан Кіссінджер змінив свою думку. Для нас сьогодні пріоритет, наше політичне завдання – щоби люди відомі, різні політичні діячі – які актуальні сьогодні чи були колись актуальні – щоб вони визнавали велику помилку саме Путіна, і визнавали, що це агресія саме Росії, визнавали ці важливі моменти. Щоб вони також політично тиснули на Росію, щоб вона завершила цю криваву агресію".

Щодо НАТО Зеленський сказав, що гарантії безпеки України є одним із пріоритетів України.

"Ми розуміємо, що поки що ми не в НАТО. І, на жаль, Росія також це розуміє і бореться з цим: щоб, не дай Боже, цей шлях до НАТО був коротким. Але я усвідомлюю, що ми на цьому шляху, НАТО – це найкраща гарантія безпеки для України, нашого суспільства і майбутнього для наших дітей.

Поки ми на цьому шляху, ми запропонували гарантії безпеки для нашої держави. Вважаємо, що цивілізований світ підтримає наші пропозиції".

17 січня колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі підтримав вступ України до НАТО, хоча раніше він був противником членства України в Альянсі.

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