У Держспецзв'язку розповіли, в яких областях найгірша ситуація зі зв'язком

Внаслідок пошкодження інфраструктури найбільші проблеми зі зв'язком зафіксовані у трьох східних областях України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить брифінг голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя.

За його словами, внаслідок військових дій найбільше постраждала інфраструктура в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Через це у Донецькій області доступність зв’язку становить 39,3%, у Запорізькій - 47,6%. Окрім цього через відключення електроенергії проблеми зі зв'язком зазнають Одеська та Черкаська області. Це 67,6% та 68,4% відповідно.

У відомстві відзначили, що на решті території країни доступність мобільного зв'язку становить не менше 70%.

"Оператори (мобільного зв'язку) забезпечують резервним живленням не лише базові станції, а й усі підсистеми мережі - це десятки тисяч об'єктів. Зараз усі ключові елементи мереж операторів зарезервовані" , - сказав Щиголь.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники зупинили трансляцію усіх українських телеканалів.