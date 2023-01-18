У Держспецзв'язку розповіли, в яких областях найгірша ситуація зі зв'язком
Внаслідок пошкодження інфраструктури найбільші проблеми зі зв'язком зафіксовані у трьох східних областях України, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить брифінг голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя.
За його словами, внаслідок військових дій найбільше постраждала інфраструктура в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Через це у Донецькій області доступність зв’язку становить 39,3%, у Запорізькій - 47,6%. Окрім цього через відключення електроенергії проблеми зі зв'язком зазнають Одеська та Черкаська області. Це 67,6% та 68,4% відповідно.
У відомстві відзначили, що на решті території країни доступність мобільного зв'язку становить не менше 70%.
"Оператори (мобільного зв'язку) забезпечують резервним живленням не лише базові станції, а й усі підсистеми мережі - це десятки тисяч об'єктів. Зараз усі ключові елементи мереж операторів зарезервовані", - сказав Щиголь.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники зупинили трансляцію усіх українських телеканалів.