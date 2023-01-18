ЗМІ: Швеція може в четвер оголосити про передачу Україні САУ Archer

У четвер, 19 січня, уряд Швеції може оголосити про передачу Україні САУ Archer, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Expressen.

За даними видання, завтра прем'єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони Пол Йонсон скликали пресконференцію, присвячену посиленню підтримки України.

У списку питань для засідання уряду вказано, що уряд дасть «інструкції збройним силам Швеції щодо підготовки до передачі артилерійських систем Україні».

9 січня прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Україна може отримати САУ Archer.﻿

За словами Крістерссона, Archer залишається головним пріоритетом у допомозі Україні з боку Швеції.

31 серпня міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде оголосила, що Швеція розгляне можливості відправлення артилерійських установок Archer та зенітно-ракетних комплексів RBS70.