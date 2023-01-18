Зеленський: Загибель Монастирського і Єніна — велика втрата для України

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу, 18 січня, вшанував пам’ять загиблих під час катастрофи гелікоптера ДСНС у Броварах, внаслідок якої загинули 14 людей, повідомляє Новое время.

Глава держави повідомив, що рятувальна операція на місці авіакатастрофи тривала майже дев'ять годин, у ній взяли участь сотні людей. Він подякував вихователькам дитячого садка і звичайним жителям Броварів, які допомагали дітям та пораненим.

"Я доручив керівнику СБУ у взаємодії з усіма іншими уповноваженими органами з’ясувати всі обставини катастрофи. Сьогодні ж були ухвалені всі необхідні рішення щодо керівництва системою МВС. Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін, їхні колеги, які загинули в катастрофі, – це не ті люди, яких можна легко замінити. Справді велика втрата для держави. Мої співчуття рідним" , - сказав він.

Зеленський також наголосив, що як тільки причини трагедії будуть чітко встановлені, правоохоронці озвучать цю інформацію.

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