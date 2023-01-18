Зеленський: Загибель Монастирського і Єніна — велика втрата для України
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу, 18 січня, вшанував пам’ять загиблих під час катастрофи гелікоптера ДСНС у Броварах, внаслідок якої загинули 14 людей, повідомляє Новое время.
Глава держави повідомив, що рятувальна операція на місці авіакатастрофи тривала майже дев'ять годин, у ній взяли участь сотні людей. Він подякував вихователькам дитячого садка і звичайним жителям Броварів, які допомагали дітям та пораненим.
"Я доручив керівнику СБУ у взаємодії з усіма іншими уповноваженими органами з’ясувати всі обставини катастрофи. Сьогодні ж були ухвалені всі необхідні рішення щодо керівництва системою МВС. Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін, їхні колеги, які загинули в катастрофі, – це не ті люди, яких можна легко замінити. Справді велика втрата для держави. Мої співчуття рідним", - сказав він.
Зеленський також наголосив, що як тільки причини трагедії будуть чітко встановлені, правоохоронці озвучать цю інформацію.
Катастрофа вертольота в Броварах: що відомо
- Вертоліт ДСНС із керівництвом МВС на борту зазнав аварії в житловому кварталі Броварів Київської області вранці 18 січня. Він впав біля дитячого садка і житлового багатоповерхового будинку.
- Станом на 15:45 пошуково-рятувальні роботи закінчено, відомо про 14 загиблих, серед яких одна дитина. 25 людей постраждали, зокрема 11 дітей.
- Загинули всі дев’ять людей, які перебували в гелікоптері: шість членів оперативної групи МВС, серед яких міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін і держсекретар відомства Юрій Лубкович, а також троє членів екіпажу. Вони летіли у відрядження в одну з «гарячих точок» на Харківщині.
- Причини катастрофи поки не відомі. СБУ розглядає три версії: порушення правил польоту, технічна несправність вертольота, навмисні дії зі знищення транспортного засобу.
- У ДСНС повідомили, що розбився переданий Францією вертоліт ЄС-225 Super Puma (бортовий номер 54), який часто використовується для транспортування особового складу в місця надзвичайних ситуацій. Екіпаж був підготовлений до виконання завдань у складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на гелікоптері цієї моделі, наголосили у відомстві.
- Виконувачем обов’язків глави МВС став керівник Нацполіції Ігор Клименко.