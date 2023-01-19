Розвідка США: РФ не має повного контролю над Соледаром і Бахмутом

Американська розвідка дала оцінку боям у районі українських міст Соледар і Бахмут, за якою росіяни не мають повного контролю над жодним із цих населених пунктів.﻿﻿ Про це доповів представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час телефонного брифінгу, повідомляє Українська правда.

"Я скажу вам, що станом на сьогоднішній ранок ми не оцінюємо, що вони (росіяни – ред.) фактично заволоділи обома містами в односторонньому порядку" , - заявив Кірбі.

Він зазначив, що в цьому районі на Донбасі "ведуться жорстокі бої", особливо біля Соледара, де, за оцінкою США, контроль над територією залишається суперечливим.

Кірбі також зауважив, що хоча росіяни впродовж останніх днів і розвинули поступовий прогрес, однак це їм обійшлося дорого – вони фактично закидають тілами українські позиції. За його словами, ці зусилля керуються, в основному, Пригожиним та його ПВК "Вагнер" за певної підтримки російських військових.

Водночас, представник Білого дому зазначив, що "Пригожин хоче, аби його вважали більш актуальним і незамінним на полі бою", ніж традиційні збройні сили РФ. Кірбі також підтвердив, що через це між Міноборони Росії та угрупованням "Вагнер" Пригожина зберігається напруженість.