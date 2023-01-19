ISW: У Росії створюють новий простір для критики Путіна

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що в Росії створюється новий простір для критики президента Росії Володимира Путіна, і його ініціатори не бояться відплати, повідомляє Українська правда.

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стає все більш сміливим у своїх словесних нападках на Міністерство оборони Росії.

Як зазначають в інституті, 18 січня Пригожин розкритикував нові інструкції Міноборони для російських військ в Україні, які обмежують використання певних персональних електронних пристроїв у зоні бойових дій і встановлюють чоловікам більш суворі вимоги до стандартів догляду.

Пригожин захищав російських солдатів, які не дотримуються стандартів догляду за собою (зауважив, що борода є звичним явищем для багатьох мусульманських і православних бійців) і стверджував, що використання солдатами смартфонів і планшетів є необхідним для сучасної війни.

Він заявив, що "війна – це час активних і сміливих, а не чисто виголених, які здали телефони на склад".

Пригожин також розкритикував "відірваних від життя" чиновників Міноборони Росії, а також адміністрацію президента РФ.

Так званий "кухар Путіна" та інші особи в Росії створюють новий простір для критики Путіна, не боячись відплати.

Аналітики стверджують, що Путін вирішив поки що не вдаватися до цензури у випадку таких заяв.

Військові експерти зауважують, що промова президента Росії Володимира Путіна на честь прориву радянськими військами блокади Ленінграда продемонструвала, що він залишається невпевненим у своїй здатності суттєво впливати на російський інформаційний простір.

Його промова, ймовірно, є частиною більш масштабних і відносно нових інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб загорнути "спеціальну військову операцію" в російський національний міф про Велику Вітчизняну війну (Другу світову війну) з метою посилення підтримки росіянами затяжної війни і посилення мобілізації.

Як зазначають аналітики, промова Путіна мала символічне значення для російської внутрішньої аудиторії. Путін полюбляє використовувати символічні дати та історичні аналогії, звертаючись до російського народу, і виголосив цю промову в Санкт-Петербурзі, щоб відзначити 80-ту річницю прориву радянськими військами нацистської блокади Ленінграда. Він заявив, що радянські війська перемогли "геноцид Ленінграда" нацистської Німеччини, і провів порівняння з тим, як сучасна Росія бореться з "українськими неонацистами" на Донбасі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров посилив зусилля, спрямовані на збільшення російської підтримки затяжної війни, прямо заявивши, що Україна і Захід здійснюють геноцид російського народу.

У той же час Путін і Лавров продовжують заперечувати український суверенітет і відверто відкидають прямі переговори з Україною.

Також у ISW спостерегли, що Путін продовжує докладати зусиль для відновлення російської оборонно-промислової бази, щоб підтримати затяжну війну в Україні.

Основні висновки ISW за 18 січня: