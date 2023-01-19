Тепло але вітряно. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

Сьогодні, 19 січня, у більшості областей України ще утримається дуже тепла, проте вітряна погода. Протягом дня на Хрещення температура повітря становитиме +7...+12 градусів, у південній частині +12...+18 градусів, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Але у західних областях вже почнеться похолодання, там стовпчики термометрів показуватимуть +3...+6 градусів. Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька область ще будуть теплішими" , - додала синоптик.

Дощ із переходом у мокрий сніг (похолодання) очікується у західній частині України. На решті території опади малоймовірні.

"Вітер ще залишається поривчастим, іноді зі штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду" , - каже Діденко.

У Києві на Водохреща очікується тепла, до +8...+10 градусів, вітряна погода. Суттєвих опадів не передбачається.