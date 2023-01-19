Великобританія надасть Україні понад 200 бронемашин

Великобританія має намір передати Україні понад 200 броньованих автомобілів. Повідомив міністр оборони Великобританії Джеймс Клеверлі під час перебування в Торонто, повідомляє Українська правда.

"Ми повинні стримати обіцянку про підтримку України до її перемоги. Саме тому Об'єднане королівство вирішило рухатися швидше і робити більше в підтримці України, зокрема передавши нашим друзям основний бойовий танк Challenger 2, важку артилерію та понад 200 броньованих автомобілів", - каже Джеймс . Конюшини.

Він додав, що Великобританія також надасть Україні ще 100 тисяч артилерійських снарядів, на додаток до 300 тисяч виділених раніше.