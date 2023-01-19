Байден незабаром оголосить про намір балотуватися на другий термін
Глава США Джо Байден у найближчі кілька тижнів оголосить про намір балотуватися на другий президентський термін 2024 року, пише Олег Васьків, РБК-Україна.
Спираючись на джерела, знайомі з підготовкою до передвиборчої кампанії, журналісти пишуть, що американський лідер зробить заяву після виступу зі зверненням "Про стан справ у державі" 7 лютого.
"Офіційніша заява буде зроблена ближче до весни. А виявлення в недозволених місцях таємних документів періоду перебування Байдена на посаді віце-президента не змінило цих планів" , - зазначає The Hill.
Очікується, що найближчими місяцями голова Білого дому розповідатиме про перемоги, досягнуті за його президентства, зокрема, про збільшення кількості робочих місць та уповільнення темпів інфляції.
"Водночас демократи висловлюють стурбованість, що історія із секретними файлами може перешкодити майбутній кампанії" , - додають журналісти.