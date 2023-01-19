Байден незабаром оголосить про намір балотуватися на другий термін

Глава США Джо Байден у найближчі кілька тижнів оголосить про намір балотуватися на другий президентський термін 2024 року, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Спираючись на джерела, знайомі з підготовкою до передвиборчої кампанії, журналісти пишуть, що американський лідер зробить заяву після виступу зі зверненням "Про стан справ у державі" 7 лютого.

"Офіційніша заява буде зроблена ближче до весни. А виявлення в недозволених місцях таємних документів періоду перебування Байдена на посаді віце-президента не змінило цих планів" , - зазначає The Hill.

Очікується, що найближчими місяцями голова Білого дому розповідатиме про перемоги, досягнуті за його президентства, зокрема, про збільшення кількості робочих місць та уповільнення темпів інфляції.