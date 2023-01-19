Росіяни обстріляли Нікопольщину з "Градів"

Вночі 19 січня російські війська вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії, повідомляє Українська правда.

"Градами" та важкою артилерією обстріляли росіяни Нікопольщину цієї ночі. Понад 30 смертоносних снарядів прилетіли до двох громад – Червоногригорівської та Марганецької", - повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко

Глава ОВА зазначив, що пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Але люди, за попередніми даними, не постраждали.