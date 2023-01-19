Прем'єр-міністр Нової Зеландії йде у відставку

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Ясінда Ардерн заявила, що вирішила піти у відставку, причиною цього стала надмірна втома на роботі, повідомляє Новое время.

Ардерн не вірить, що їй вистачить сил добиватися переобрання на виборах у жовтні.