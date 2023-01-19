Прем'єр-міністр Нової Зеландії йде у відставку
Прем'єр-міністр Нової Зеландії Ясінда Ардерн заявила, що вирішила піти у відставку, причиною цього стала надмірна втома на роботі, повідомляє Новое время.
Ардерн не вірить, що їй вистачить сил добиватися переобрання на виборах у жовтні.
"Це моє власне рішення. Очолювати країну – найпочесніша робота з усіх, але також і найскладніша. Не можна і не слід виконувати роботу, якщо немає повного бака та ще трохи резервних запасів на випадок несподіваних складнощів. У мене більше немає достатньо в баку, щоб виконувати роботу" , - сказала вона.