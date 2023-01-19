ДТЕК про відключення світла у Києві
ДТЕК щовечора публікуватиме інформацію про графіки відключення світла наступного дня. Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії у Telegram-каналі, повідомляє Ділова столиця.
Так, на 19 січня компанія "Укренерго" надала обмеження споживання електроенергії для столиці та Київської області:
- обмеження споживання для Києва встановлено на рівні 938 МВт на день та 593 МВт на ніч
- ліміти для Київської області були встановлені на рівні 693 МВт на день та 703 МВт на ніч.
"Такі ліміти дозволяють проводити відключення у стабілізаційних графіках" , - зазначає ДТЕК.
Дізнатись про відключення світла за своєю адресою можна на сайті ДТЕК Київські електромережі або ДТЕК Київські регіональні електромережі.