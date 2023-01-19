ДТЕК про відключення світла у Києві

ДТЕК щовечора публікуватиме інформацію про графіки відключення світла наступного дня. Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії у Telegram-каналі, повідомляє Ділова столиця.

Так, на 19 січня компанія "Укренерго" надала обмеження споживання електроенергії для столиці та Київської області:

обмеження споживання для Києва встановлено на рівні 938 МВт на день та 593 МВт на ніч

ліміти для Київської області були встановлені на рівні 693 МВт на день та 703 МВт на ніч.

"Такі ліміти дозволяють проводити відключення у стабілізаційних графіках" , - зазначає ДТЕК.

Дізнатись про відключення світла за своєю адресою можна на сайті ДТЕК Київські електромережі або ДТЕК Київські регіональні електромережі.