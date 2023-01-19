Розвідка Британії: Використання РФ на полі бою новітніх T-14 – ризик

У британській розвідці вважають, що Росії насправді не вигідно починати застосовувати на полі бою свій новітній танк Т-14 Aрмата, і якщо це станеться, то передусім з пропагандистською метою.﻿ Про це йдеться в огляді Міноборони Британії за 19 січня, повідомляє Українська правда.

У ньому розповідають, що у Москві, скоріш за все, думають над застосуванням на полі бою в Україні невеликої кількості новітніх російських танків Т-14. У грудні їх помічали на полігонах на півдні Росії, де, як вважається, розгортають сили перед відправленням на фронт. Російські пропагандистські ресурси після того почали розповідати, що їх готуються застосувати у війні проти України, але невідомо, чи справді ці танки почали брати участь у бойових діях.

"Будь-яке бойове застосування Т-14, скоріш за все – дуже ризикове рішення для Росії" , – пише британська розвідка.

Так, нагадують аналітики, "Армату" розробляли 11 років, встановлені терміни неодноразово зривалися, заплановані обсяги врешті скоротили, надходила інформація про проблеми з виробництвом.