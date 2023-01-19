Politico: Франція розглядає передачу Україні танків Leclerc

Франція розглядає можливість передачі Україні своїх основних танків Leclerc. Щоб таким чином допомогти Німеччині наважитися на аналогічну допомогу українським силам у вигляді постачання Leopard.﻿ Про це, з посиланням на Politico, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Ця тема складна, і в Парижі її ще не вирішено. Але ми думаємо над цим" , - сказав неназваний французький чиновник виданню.

За його словами, це питання буде вирішено під час спільного засідання урядів Франції та Німеччини.

"Подивимося, що буде вирішено на спільному засіданні французького та німецького Кабмінів" , - підсумував чиновник.

Нагадаємо, нещодавно в Білому домі відповіли на умову канцлера Німеччини Олафа Шольца про постачання танків Leopard Україні лише після того, як Вашингтон погодиться поставляти свої танки. Там наголосили, що кожна країна повинна ухвалювати рішення про допомогу Україні самостійно.