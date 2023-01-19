З 2007 року Україна продала майже 800 танків, переважно в Африку

На 2007 рік Україна мала 3094 танки, з яких 783 машини продали здебільшого африканським країнам, а частина була утилізована.﻿ Про це, з посиланням на дані Договору про звичайні збройні сили в Європі (CFE), повідомляє Економічна правда.

Танки з України продавали до таких африканських країн як Ефіопія, Судан та Нігерія. Йдеться переважно про радянські танки Т-72, менше – Т-55. Крім того, у 2015-2018 роках Україна продавала машини до Таїланду: у контрактах були БМ-Оплот та Т-64БВ-1.

Як наслідок, до 2017-го року загальна кількість танків скоротилась до 1818.

Проте викупити продані раніше танки для підсилення армії зараз може бути недоцільним, адже вони вже експлуатувалися в Африці протягом 10-15 років.