Естонія ухвалила рекордний пакет військової допомоги для України

Уряд Естонії у четвер, 19 січня, прийняв рішення про надання військової допомоги Україні на суму 113 мільйонів євро. Це найбільший пакет озброєння від держави.﻿ Про це повідомила пресслужба естонського уряду, повідомляє Новое время.

Пакет включатиме гаубиці, боєприпаси, засоби забезпечення артилерії та гранатомети.

Таким чином Таллін збільшив військову допомогу Україні до 370 мільйонів євро, або трохи більше одного відсотка від валового внутрішнього продукту Естонії.

"Зі своєї болісної історії естонці знають, що відбувається, коли зло перемагає і велика країна поглинає маленькі. Якщо Україна впаде, свобода в інших частинах світу також буде під загрозою. Допомагаючи Україні захистити її незалежність, ми захищаємо право на свободу та демократію всіх країн, включно з Естонією" , — заявила прем'єр-міністерка Кая Каллас.

Як повідомляє ERR, в пакет допомоги ввійдуть десятки 155-мм і 122-мм гаубиць, тисячі снарядів, понад сотню протитанкових знарядь Carl-Gustav і понад тисячу одиниць боєприпасів до них.

Президент України Володимир Зеленський подякував Каї Каллас за оголошену допомогу.