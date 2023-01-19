Швеція надасть Україні близько 50 БМП та САУ Archer

Уряд Швеції готується надати Україні найсучасніші артилерію та бронетехніку. Йдеться про передачу 50 бойових машин піхоти CV90 та колісні 155-мм гаубиці Archer.﻿ Про це, з посиланням на заяву прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Так, виступаючи на прес-конференції, прем'єр-міністр Швеції заявив, що його уряд прийняв рішення про пакет військової підтримки України, який складається з трьох частин, включаючи "перше рішення про початок поставок артилерійської системи Archer в Україну".

Однак, скільки саме буде передано САУ Archer прем'єр Швеції не уточнив.

Як пише Reuters, цитуючи слова Крістерссона, пакет військової допомоги вартістю 4,3 млрд шведських крон (419 мільйонів доларів) також включатиме протитанкову зброю NLAW.

"Військова підтримка України є абсолютно важливо. Бажання України щодо того, чого вони хочуть, мають велику вагу в нашому рішенні. Швеція надішле близько 50 своїх броньованих бойових машин піхоти типу CV90" , - заявив Крістерссон.

Раніше повідомлялось, що українські військові можуть отримати 12 одиниць шведської артилерійської системи Archer.