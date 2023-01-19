Ексголові "Нафтогазу" Коболєву повідомили про підозру через премію

У четвер, 19 січня, НАБУ і САП повідомили﻿ про підозру ексочільнику "Нафтогаз України" Андрію Коболєву – його підозрюють у заволодінні понад 229 млн грн у вигляді премії за перемогу в арбітражі проти "Газпрому".

Слідство встановило, що очільник компанії у 2014-2021 роках в травні 2018 року "всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн за екстраординарні досягнення". А саме – за позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр, тобто перемогу у Стокгольмському арбітражі проти російського "Газпрому".

Хоча ім’я підозрюваного не називається, у 2014-2021 роках "Нафтогаз" очолював Андрій Коболєв.

Сума премії, переконане слідство, суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат у розмірі 37,48 млн грн. Також за перемогу в арбітражі Коболєв вже отримав премію у 2017 році у розмірі 12,49 млн грн, додають в НАБУ.

"Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн – це різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром" , – заявили в Бюро.

Коболєв у своєму Facebook прокоментував повідомлення про підозру у справі:

"Розуміючи, що відбувається її [підозри] підготовка, коли знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну, щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту" , – написав Коболєв.

Крім того, правоохоронці зазначають, що під час розслідування стикнулися з перешкодами з боку колишнього керівництва держкомпанії, яке скерувало документи стосовно виплати премій до іноземних радників, які відмовлялися за запитом Національного бюро про міжнародну правову допомогу їх видати.

Після того, як у 2022 році ці документи повернулися у розпорядження компанії, детективи НАБУ їх вилучили, "що допомогло надати належну правову оцінку діям колишнього керівника компанії".