Естонія запускає додаток mRiik на базі української "Дії"

Естонія запускає застосунок mRiik на базі української "Дії" - у лютому mRiik буде доступний для тестувальників.﻿ Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Європейська правда.

"Одна з найбільш диджиталізованих країн світу переймає українські технології та досвід цифровізації держпослуг" , - прокоментував міністр.

Він нагадав, що у "Дії" кожен громадянин у кілька кліків може отримати найпопулярніші сервіси "без черг, збору папірців та іншої бюрократії".

За його словами, українські фахівці поділилися з естонськими колегами кодом та UX/UI дизайном "Дії". У лютому mRiik запускається для тестувальників, а повноцінний запуск планується на середину 2023 року.

"Кейс з естонським застосунком важливий, тому що перший. Тому що Естонія. Тому що друзі. Тому що за диджиталізацією майбутнє" , - зазначив Федоров.

Він подякував президенту Володимиру Зеленському "за політичну волю, лідерство та постійну підтримку наших цифрових ініціатив".