ГУР: Герасимов намагатиметься нейтралізувати Пригожина

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, новопризначений командувач об'єднаного угруповання військ РФ в Україні Валерій Герасимов намагатиметься нейтралізувати власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Останній планує потрапити на "головні позиції" в оточенні президента РФ Володимира Путіна.

"Це логічні рішення. І якщо десь буде успіх, то це буде успіх Шойгу (міністра оборони РФ Сергія Шойгу – ред.) та Герасимова, а не Пригожина" , - заявив представник ГУР Андрій Черняк.

Крім того, представник ГУР зазначив, що зараз у Кремлі триває жорстка боротьба за владу та за місце біля Володимира Путіна. На його думку, Пригожин "зосередив свої зусилля" на війні, щоб потрапити на "головні позиції" в оточенні Путіна.

"Це кроки для його виживання - посилення позицій, а потім зайняття високих посад" , - додав представник української розвідки.

При цьому Пригожин намагається показати себе "переможцем", а керівництво російського Міноборони та Генштабу РФ робить запеклі спроби підвищити власні рейтинги.