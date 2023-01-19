Як відключення світла спримають українці - опитування

Трохи більше половини громадян України не вважають, що відключення електроенергії суттєво впливають на їх життя, а дії влади з подолання наслідків обстрілів енергетики українці переважно оцінюють позитивно. Це показало опитування Центру Разумкова, що проводилося з 21 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року.

За результатами опитування, протягом останніх трьох місяців перед опитуванням:

у 73% респондентів відключення електроенергії у їх оселях відбувалося, як правило, більше одного разу на день,

у 14% — раз на день,

у 7% — кілька разів на тиждень, але не щодня,

у 1,5% — раз на тиждень,

у 2% — рідше, ніж раз на тиждень,

у 0,5% — раз на місяць,

у 1% — ніколи або майже ніколи.

На запитання, скільки годин протягом останньої доби перед опитуванням у їх помешканні не було постачання електроенергії:

найчастіше (33,5%) респонденти відповідають, що постачання не було від 5 до 9 годин,

26% — що постачання електроенергії не було від 2 до 4 годин,

17% — від 10 до 14 годин,

7% — від 15 до 19 годин,

2% — від 20 до 21 години,

1% — більше 22 годин,

0,8% — що протягом всієї попередньої доби не було постачання електроенергії,

4,5% — що електроенергії не було від 1 години (але менше 2 годин),

1,5% — менше 1 години,

6% — що постачання електроенергії було весь час протягом останньої доби.

Відповідаючи на запитання, наскільки сильно відключення електроенергії як у них вдома, так і в інших місцях, впливають на їх повсякденне життя:

19% опитаних відповідають «дуже сильно впливають»,

24% — «досить сильно впливають»,

35% — «помірно впливають»,

8% — «слабо впливають»,

4% — «взагалі не впливають».

Найчастіше на цей вплив вказують жителі великих (100 тис. і більше жителів) міст (тут 49% відповіли, що ці відключення дуже сильно або досить сильно впливають на їх життя), меншою мірою - жителі середніх, малих міст та смт (43%) та сіл (36%).

Оцінюючи дії влади та енергетичних кампаній з ліквідації наслідків ударів Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури України і відновлення енергопостачання за шкалою від нуля до 10-и, де «0» означає «вкрай незадоволені», а «10» — «дуже задоволені», в середньому респонденти оцінюють рівень задоволеності цими діями 6,6 балами. Низький рівень задоволення (від 0 до 3 балів) висловлюють 14% опитаних, високий рівень задоволення (від 7 до 10 балів) — 55,5% опитаних.

Оцінюючи справедливість і обґрунтованість відключення електроенергії різним споживачам (коли одним відключають частіше, а іншим — рідше), у тому районі, місцевості, де вони мешкають, за шкалою від нуля до 10-и, де «0» означає «повна відсутність справедливості і обґрунтованості», а «10» — «все цілком справедливо і обґрунтовано», в середньому респонденти оцінюють їх 6,1 балами. Низько оцінюють рівень справедливості та обґрунтованості відключення електроенергії різним споживачам (від 0 до 3 балів) 17% опитаних, високо (від 7 до 10 балів) — 44% опитаних.