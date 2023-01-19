Нові технології створюють нові ризики для безпеки – ФБР

Нові технології - від автономних транспортних засобів до штучного інтелекту - створюють як можливості, так і нові ризики для безпеки, заявив директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Дзеркало тижня.

За його словами, США особливо стурбовані китайськими програмами штучного інтелекту та їхньою здатністю зламувати системи інших країн. Крім того, ФБР запобіг спробі російських кібернетичних атак на американську інфраструктуру на початку повномасштабної війни з Україною.

"Поле атак розширюється, спектр методів атак збільшується як у якісному, так і в кількісному відношенні" , - сказав він.

Директор ФБР також заявив, що його відомство стурбоване тим, що автономними транспортними засобами можуть маніпулювати таким чином, щоб заплутати або спотворити алгоритми, що потенційно може призвести до фізичних збитків.

Рей зазначив, що приватний сектор відіграє важливу роль у захисті від кіберризиків.