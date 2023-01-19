У МЗС Ірану заявили, що не визнають російську анексію Криму та Донбасу

У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що не визнають анексію Росією окупованих територій України. Йдеться про Крим, Донецьку та Луганську області, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан в інтерв'ю виданню TRT World.

Він заявив, що, незважаючи на добрі відносини між Росією та Іраном, Тегеран все ж таки не визнає анексію українських територій.

"Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародних законів, тому, незважаючи на прекрасні відносини Тегерана та Москви, ми не визнали відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України" , - сказав міністр.

При цьому глава МЗС стверджував, що Іран нібито не підтримує війну і сподівається на мир в Україні.

"Ми наполягаємо на своєму послідовному принципі у зовнішній політиці: коли ми говоримо, що конфлікт в Україні - це не рішення, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний політичний принцип, на який покладаємось" , - сказав Абдоллахіан.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Іран та Росія домовилися посилити оборонну співпрацю. Зокрема, Москва пообіцяла надати Тегерану винищувачі в обмін на дрони-камікадзе та балістичні ракети.

Крім того, Іран нещодавно вперше підтвердив покупку російських винищувачів Су-35.