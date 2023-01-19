Зеленський зустрівся в Києві з головою Євроради Мішелем
Президент Володимир Зеленський у четвер, 19 січня, зустрівся в Києві з президентом Євроради Шарлем Мішелем, повідомляє Новое время.
"Вітаю в Україні президента Європейської ради Шарля Мішеля. Дякую за постійну та міцну підтримку! Починаємо важливу зустріч", - написав глава держави в Telegram.
Окрім президента, у Шарля Мішеля заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і народними депутатами.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, під час брифінгу з Мішелем Зеленський заявив, що Україна вже в 2023 році має розпочати переговори про своє членство у Євросоюзі.
"Я поінформував пана президента, які рішення ухвалила Україна і якого прогресу ми досягли. Зазначу, що вже цього року ми маємо вийти на початок переговорів щодо членства України в ЄС. Це наша мета. Для цього є всі необхідні передумови. Ми маємо велику мотивацію та бажання. Ми йдемо вперед", — сказав він.
3 лютого в Києві відбудеться саміт Україна—Євросоюз. Видання Politico повідомляло, що в лютому до Києва приїде велика делегація Єврокомісії – до 15 людей.