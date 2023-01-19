ОК "Південь": ЗСУ знищили угруповання росіян на Кінбурнській косі

Українські військові в середу, 18 січня, знищили близько 10 російських загарбників і ворожу техніку на Кінбурнській косі в Миколаївській області, повідомляє Новое время.

Про це 19 січня заявила представниця Оперативного командування Південь Наталя Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ми продовжуємо бойове відпрацювання по тих позиціях, які ворог час від часу там займає, щоб атакувати Очаківський напрямок. Наша робота досить результативна і за минулу добу є знищення автомобільної техніки і до 10 одиниць ворога. Це говорить про те, що спокою їм там немає" , — сказала Гуменюк.

Однак вона додала, що поки окупанти мають сухопутний коридор, вони можуть заміняти сили, які перекидають з лівобережної частини Херсонщини. Таким чином ворог може завдавати ударів по Очаківській і Куцурубській громаді.

У листопаді майже вся Миколаївська область була деокупована. Однак під контролем ворога залишалася Кінбурнська коса. Там розташовані три населені пункти, що належать до Миколаївщини: Покровське, Василівка та Покровка.

8 січня представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк повідомила, що ані українці, ані росіяни не мають абсолютного контролю над Кінбурнською косою. Тоді вона сказала, що це і є лінія фронту.