Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: кількість жертв зросла до 46 людей
В Дніпропетровській ОДА повідомили, що кількість жертв ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі зросла з 45 до 46 людей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Дніпропетровська ОДА в Telegram.
"За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці забрала 46 життів. 11-ро людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває".
Також повідомляється про 80 поранених. У лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка.
Передісторія:
- 14 січня під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі.
- Удар завдали ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.
- 17 січня у Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети. Повідомлялося, що загинули 45 людей, з них 6 дітей.