Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: кількість жертв зросла до 46 людей

В Дніпропетровській ОДА повідомили, що кількість жертв ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі зросла з 45 до 46 людей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Дніпропетровська ОДА в Telegram.

"За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці забрала 46 життів. 11-ро людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває".

Також повідомляється про 80 поранених. У лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка.

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