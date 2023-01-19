Британія відправить Україні 600 ракет Brimstone, Данія 19 гаубиць Caesar

Глава Міноборони Британії Бен Уоллес повідомив, що пакет військової допомоги Україні включатиме 600 ракет Brimstone. Також уряд Данії анонсував передачу 19 самохідних гаубиць Caesar, повідомляє Новое время.

"Сьогодні я можу сказати, що ми також збираємося відправити ще 600 ракет Brimstone на фронт. Це дуже важливо, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою" , — цитує Уоллеса Guardian.

Британський міністр нагадав, що його країна також направить в Україну ескадрон бойових танків Сhallenger 2, артилерію та бронемашину Bulldog.

Про передачу САУ Caesar повідомляється на сайті данського уряду.

"Це дуже велика і значуща пожертва. Ми були у постійному контакті з українцями, зокрема, з приводу гаубиць Caesar, і я радий, що тепер ми отримали широку підтримку від данського парламенту, щоб пожертвувати їх для боротьби за свободу України" , - сказав міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен.

Наголошується, що уряд Данії вирішив передати Україні 19 артилерійських систем Caesar французького виробництва. Пакет допомоги також включатиме навчання українських військових.

Уряд Естонії у четвер, 19 січня, також прийняв рішення про надання військової допомоги Україні на суму 113 мільйонів євро. Це найбільший пакет озброєння від держави.

Уоллес 16 січня підтвердив, що його країна передасть Україні 14 танків Challenger 2 та 30 САУ AS90. Уоллес зазначив, що його країна першою передасть ЗСУ західні танки.