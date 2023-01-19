Польща пообіцяла новий пакет допомоги Україні: що до нього увійде
Новий пакет допомоги від Польщі буде містити зенітні гармати С-60 та 155-мм гаубиці КРАБ, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить спільна декларація 10 країн НАТО.
"Польща продовжуватиме надавати Україні військову та гуманітарну допомогу стільки, скільки буде необхідно", - йдеться в декларації.
Новий польський пакет складається із зенітних установок С-60 та з 70 тисячами боєприпасів до них. До того ж країна вже передала 42 бойові машини піхоти разом із комплектом підготовки для двох механізованих батальйонів
До України також продовжуються поставки 155-мм гаубиць КРАБ та різні види боєприпасів. Також Польщею буде проводиться постійна медична та інженерна підготовка.
Крім того, Польща готова передати роту танків Leopard 2 із 1000 одиниць боєприпасів, проте лише в рамках ширшої коаліції.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що є багато країн, які погоджуються з передачею танків, проте вони чекають на рішення країни, яка має на них права.