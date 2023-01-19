WSJ дізналося подробиці загибелі українського розвідника Дениса Кірєєва

5 березня 2022 року стало відомо, що ексбанкіра та агента військової розвідки Дениса Кірєєва було застрелено в Києві — через кілька днів після того, як він взяв участь у першому раунді російсько-українських переговорів у Білорусі в ролі члена української делегації. Американське видання WSJ у своєму розслідуванні описує останні дні життя розвідника, повідомляє Новое время.

Хоча повідомлення про загибель Кірєєва датовано 5 березня, зі статті WSJ випливає, що його могли застрелити двома днями раніше.

Саме на 3 березня було призначено другий раунд переговорів між Україною та РФ. Як і перед першим раундом (28 лютого), глава ГУР МОУ Кирило Буданов вмовив агента увійти до складу української делегації.

Напередодні від'їзду на переговори до Білорусі Кірєєву нібито зателефонували з офісу Олександра Поклада, глави контррозвідки СБУ. Той просив про зустріч.

WSJ пише, що Кірєєв вирушив на київський вокзал зі своєю особистою охороною та агентами військової розвідки. Він сказав охоронцям, що дорогою його можуть заарештувати.

"Не втручайтеся" , — попередив він.

Група виїхала в центр Києва та зупинилася біля Софійського собору. Потім під'їхали кілька мікроавтобусів з агентами СБУ, які наказали військовим розвідникам і охоронцям Кірєєва здати зброю. Самого агента відвели до мікроавтобуса.

Приблизно через 90 хвилин співробітників військової розвідки викликали до місця, де було виявлено тіло Кірєєва з отвором від кулі у потилиці.

Державне бюро розслідувань України, яке займається подібними вбивствами, а також СБУ відмовилися від коментарів, пише WSJ.

Дениса Кірєєва поховали з військовими почестями на Байковому цвинтарі у Києві серед могил українських героїв. Дат народження й смерті на похованні не видно.

Як зазначає WSJ, дружина агента у грудні вперше приїхала до Києва після початку війни й тричі відвідала Байкове перед тим, як знову виїхати закордон.

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив Кірєєва медаллю за «винятковий внесок у захист державного суверенітету та безпеки держави».

Як пише WSJ, 23 лютого 2022 року Кірєєв попередив Буданова, що російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про вторгнення вранці 24 лютого, а також передав інформацію про ключову точку російської атаки, завдяки якій Україна перекинула додаткові сили в гостомельський аеропорт.

5 березня 2022 року стало відомо, що Дениса Кірєєва застрелили в центрі Києва. Тоді Українська правда з посиланням на власні джерела повідомила, що Служба безпеки України нібито мала дані про державну зраду Кірєєва. Проте пізніше в ГУР Міноборони заявили, що Кірєєв загинув під час виконання спеціальних завдань.

19 січня 2023 року заступник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Кірєєв не був російським агентом, а його вбивство було пов’язане з відсутністю координації між силовими структурами України у перші дні війни.