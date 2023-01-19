Bloomberg: Російську нафту змішують у Сінгапурі для реекспорту

Попит на нафтосховища в Сінгапурі стрімко зростає, що свідчить про те, що російську сировину змішують з іншими сортами, а потім реекспортують по всьому світу, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами керівника одного з операторів нафтобаз і консультанта, який консультує трейдерів з цього питання, резервуарні площі в Сінгапурі розкуповуються через зростання інтересу і прибутку від змішування дешевих поставок палива з Росії з поставками з інших джерел.

За їхніми словами, цей процес може допомогти приховати походження вантажів.

Сінгапур не заборонив імпорт російської нафти або нафтопродуктів, хоча фінансовим установам, розташованим в острівній державі, заборонено фінансувати або мати справу з російськими товарами і компаніями. Урядові установи Сінгапуру посилаються на попередні заяви про заборону та політику обмеження цін без додаткових коментарів.

"Тим не менш, перевалка і торгівля російським паливом залишається чутливим питанням у регіоні, оскільки деякі покупці не хочуть, щоб їх бачили, коли вони купують ці вантажі.

Поставки російської нафти і палива до Азії та Близького Сходу різко зросли після того, як війна в Україні спонукала західних покупців відвернутися від РФ. Такі вантажі все частіше потрапляють до центрів змішування і перерозподілу, таких як Сінгапур і Фуджейра в ОАЕ, де їх змішують і реекспортують по всьому світу", - пише агентство.

Ця тенденція до збільшення обсягів поставок з Росії до Азії та зростання ролі хабів у їх перерозподілі може ще більше посилитися в найближчі тижні, оскільки Європа готується до запровадження нових санкцій щодо російських нафтопродуктів 5 лютого.

Учасники нафтового ринку уважно стежать за тим, де російське паливо, таке як газойль, нафта і мазут, знайде свій ринок збуту, оскільки багато азійських країн не займають жорстку позицію щодо санкцій.

Представник сінгапурської компанії Jurong Port Universal Terminal Pte. відмовився коментувати конкретні переміщення продукції, але сказав, що компанія дотримується всіх санкцій.

Серед інших компаній, що займаються зберіганням, Horizon Singapore Terminals Pte. не відповіла на запити Bloomberg, а представник Royal Vopak NV відмовився від коментарів.

Advario, Jurong Port, Horizon і Royal Vopak володіють комерційними резервуарами в Сінгапурі. За словами керівників компаній-операторів танкерів, шестимісячна оренда мазуту або сирої нафти в Сінгапурі зросла на 17%-20% протягом минулого року.

Дані відстеження суден, надані компанією Vortexa, показали, що сінгапурські нафтоприймальні термінали в грудні 2022 року прийняли більш ніж удвічі більший обсяг російського мазуту і нафти, ніж рік тому. Сінгапур отримав 2,6 мільйона барелів нафти, що майже в 40 разів більше, ніж роком раніше.

Збільшення обсягів російської нафти, що надходить до сінгапурських резервуарів, ймовірно, буде реекспортуватися на ринки Північно-Східної Азії, вважає Арман Ашраф, глобальний керівник відділу рідких вуглеводнів галузевого консультанта FGE, що базується в Сінгапурі.

Цілком ймовірно, що такі хаби, як Сінгапур і Фуджейра, продовжуватимуть відігравати роль у ребрендингу цих барелів для дистрибуції у відповідних регіонах, додав він.