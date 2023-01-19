Сербія оголосила про передачу обладнання для енергосистеми України

Уряд Сербії в четвер, 19 січня, оголосив про виділення гуманітарної допомоги Україні, зокрема, для підтримки енергосистеми, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє сербське видання nova.rs.

Як повідомили виданню в Міністерстві енергетики Сербії, йдеться про передачу енергетичного обладнання, яке буде використано для підтримки енергосистеми України після наслідків російських ракетних атак.

Ця допомога надається на безоплатній основі.

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Адміністрація президента США Джо Байдена скерує 125 мільйонів доларів на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть ремонтним бригадам в Україні усувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

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