Зеленський і Гроссі обговорили посилення безпеки ядерної інфраструктури

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, який перебуває з робочим візитом в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Офіс президента України.

Український президент відзначив активну роль МАГАТЕ у вирішенні питань, пов’язаних із ядерною безпекою, що є вкрай важливим на тлі війни, розпочатої Росією проти України.

Він наголосив на неприпустимості продовження обстрілів об’єктів української атомної енергетики російським агресором.

У цьому зв’язку Зеленський привітав розміщення інспекторів агентства на українських АЕС.

"Знаю, що наші команди працюють над посиленням безпеки ядерної інфраструктури. Дякую за позитивне рішення щодо розміщення інспекторів на наших атомних електростанціях. Це дуже важливо". - заявив Зеленський.



Президент України висловив сподівання, що такі місії МАГАТЕ унеможливлять подальші обстріли українських АЕС з боку РФ.

Окрему увагу було приділено ситуації на Запорізькій атомній електростанції, яка досі перебуває під тимчасовою російською окупацією.

Зеленський відзначив важливість зусиль генерального директора МАГАТЕ, спрямованих на роз’яснення країнам – членам агентства порушень норм ядерної безпеки з боку Росії та доведення до світової спільноти необхідності якнайшвидшої деокупації Запорізької атомної електростанції.

Президент України також вказав на необхідність присутності інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС і наголосив на тому, що українська сторона робить усе для гарантування їхньої безпеки.

Окремо Зеленський наголосив на важливості демілітаризації станції та виведення з неї всіх без винятку представників Росії. Україна продовжить обговорення цього питання виключно з МАГАТЕ, уточнив він.

Співрозмовники домовилися продовжити взаємодію між Україною та агентством з метою подальшого посилення ядерної безпеки в нашій країні на тлі бойових дій, що тривають.