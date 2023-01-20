США оголосили про новий пакет військової допомоги на на $2,5 млрд

Білий дім оголосив про передачу для Збройних сил України нового пакету військової допомоги, сума якого становить 2,5 мільярдів доларів, повідомляє Новое время.

В Пентагоні повідомили, що пакет став одним із найбільших із часів 24 лютого 2022 року і включає сотні одиниць бронетехніки та важливу підтримку протиповітряної оборони України. У той же час, у пакеті немає ракет GLSDB, якими можна дострілювати до тимчасово окупованого Джанкоя в українському Криму.

Повний список озброєння:

Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);

Вісім систем ППО Avenger;

59 бойових машин піхоти Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядів калібру 25 мм;

90 бронетранспортерів (БТР) Stryker із 20 мінними установками;

53 протимінно-стійкі транспортні засоби (MRAP);

350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

Приблизно 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

95 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;

Приблизно 11 800 120-мм мінометних снарядів;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

12 автомобілів боєприпасів;

6 командно-штабних машин;

22 тактичних автомобіля для буксирування зброї;

Високошвидкісні протирадарні ракети (HARMs);

Приблизно 2000 протитанкових ракет;

Понад 3 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;

Підривна техніка для розчищення перешкод;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

прилади нічного бачення;

Запчастини та інше польове обладнання.﻿

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