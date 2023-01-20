США оголосили про новий пакет військової допомоги на на $2,5 млрд

США оголосили про новий пакет військової допомоги на на $2,5 млрд
Фото: POTUS

Білий дім оголосив про передачу для Збройних сил України нового пакету військової допомоги, сума якого становить 2,5 мільярдів доларів, повідомляє Новое время.

В Пентагоні повідомили, що пакет став одним із найбільших із часів 24 лютого 2022 року і включає сотні одиниць бронетехніки та важливу підтримку протиповітряної оборони України. У той же час, у пакеті немає ракет GLSDB, якими можна дострілювати до тимчасово окупованого Джанкоя в українському Криму.

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Повний список озброєння:

  • Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);
  • Вісім систем ППО Avenger;
  • 59 бойових машин піхоти Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядів калібру 25 мм;
  • 90 бронетранспортерів (БТР) Stryker із 20 мінними установками;
  • 53 протимінно-стійкі транспортні засоби (MRAP);
  • 350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
  • 20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  • Приблизно 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 95 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;
  • Приблизно 11 800 120-мм мінометних снарядів;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • 12 автомобілів боєприпасів;
  • 6 командно-штабних машин;
  • 22 тактичних автомобіля для буксирування зброї;
  • Високошвидкісні протирадарні ракети (HARMs);
  • Приблизно 2000 протитанкових ракет;
  • Понад 3 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;
  • Підривна техніка для розчищення перешкод;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • прилади нічного бачення;
  • Запчастини та інше польове обладнання.﻿
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У п’ятницю, 20 січня, відбудеться восьма зустріч у форматі Рамштайн, в якій візьмуть участь до 50 глав Міноборони країн-партнерів України.

Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас повідомив, що на засіданні на авіабазі Рамштайн кілька країн оголосять про відправку танків Leopard 2 Україні.﻿

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