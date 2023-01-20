США оголосили про новий пакет військової допомоги на на $2,5 млрд
Білий дім оголосив про передачу для Збройних сил України нового пакету військової допомоги, сума якого становить 2,5 мільярдів доларів, повідомляє Новое время.
В Пентагоні повідомили, що пакет став одним із найбільших із часів 24 лютого 2022 року і включає сотні одиниць бронетехніки та важливу підтримку протиповітряної оборони України. У той же час, у пакеті немає ракет GLSDB, якими можна дострілювати до тимчасово окупованого Джанкоя в українському Криму.
Повний список озброєння:
- Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);
- Вісім систем ППО Avenger;
- 59 бойових машин піхоти Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядів калібру 25 мм;
- 90 бронетранспортерів (БТР) Stryker із 20 мінними установками;
- 53 протимінно-стійкі транспортні засоби (MRAP);
- 350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
- 20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- Приблизно 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 95 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;
- Приблизно 11 800 120-мм мінометних снарядів;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- 12 автомобілів боєприпасів;
- 6 командно-штабних машин;
- 22 тактичних автомобіля для буксирування зброї;
- Високошвидкісні протирадарні ракети (HARMs);
- Приблизно 2000 протитанкових ракет;
- Понад 3 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;
- Підривна техніка для розчищення перешкод;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- прилади нічного бачення;
- Запчастини та інше польове обладнання.
У п’ятницю, 20 січня, відбудеться восьма зустріч у форматі Рамштайн, в якій візьмуть участь до 50 глав Міноборони країн-партнерів України.
Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас повідомив, що на засіданні на авіабазі Рамштайн кілька країн оголосять про відправку танків Leopard 2 Україні.